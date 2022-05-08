Зеленский: В ЕС по-прежнему нет «единства» по санкциям против РФ

«Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они – самая могущественная страна на сегодняшний день. Я вижу тот же уровень поддержки санкций со стороны Великобритании», — сказал глава государства.