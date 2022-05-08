Зеленский: В ЕС по-прежнему нет «единства» по санкциям против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами шестого пакета санкций в отношении России в интервью телеканалу Fox News признал, что среди стран Евросоюза по-прежнему нет единства относительно этих рестрикций.
При этом глава государства назвал США «самой могущественной страной», поблагодарив Вашингтон и Лондон за «уровень санкционной политики».
«Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны», — сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что на сегодня лишь США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер в отношении Москвы.
«Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они – самая могущественная страна на сегодняшний день. Я вижу тот же уровень поддержки санкций со стороны Великобритании», — сказал глава государства.
При этом США оказывают Киеву беспрецедентную и рекордную по объему военную и финансовую поддержку.