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10 минут назад

В ЕС по-прежнему нет «единства» по санкциям против России, заявил Зеленский

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вводимого европейскими странами шестого пакета санкций в отношении России в интервью телеканалу Fox News признал, что среди стран Евросоюза по-прежнему нет единства относительно этих рестрикций.

Зеленский: В ЕС по-прежнему нет «единства» по санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

При этом глава государства назвал США «самой могущественной страной», поблагодарив Вашингтон и Лондон за «уровень санкционной политики».

«Европейский союз должен занимать единую позицию. Однако в том, что касается определенных санкций, это не соответствует действительности. За те санкции, которые ЕС ввел, мы благодарны», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что на сегодня лишь США и Великобритания демонстрируют безусловную поддержку дальнейшему введению ограничительных мер в отношении Москвы.

«Пока что я вижу, что США выступают акселератором санкционной политики. На мой взгляд, так и должно быть, поскольку они – самая могущественная страна на сегодняшний день. Я вижу тот же уровень поддержки санкций со стороны Великобритании», — сказал глава государства.

При этом США оказывают Киеву беспрецедентную и рекордную по объему военную и финансовую поддержку.

В мире,Владимир Зеленский,ЕС,
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