NYT: США вынуждают Тайвань покупать их оружие для борьбы с Китаем

Американские власти тайно оказывают давление на Тайвань, побуждая страну заказывать лишь те американские системы вооружений, которые Вашингтон считает эффективными для защиты от возможного вторжения Китая, сообщает New York Times со ссылкой на собеседников из числа неназванных представителей властей США и Тайваня.

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Как пишет газета, события вокруг Украины убедили Вашингтон и Тайбэй в том, что вторжение китайской армии в ближайшие годы представляет реальную опасность. Кроме того, союзники пришли к выводу, что «немногочисленные, но имеющие правильные вооружения и стратегию вооруженные силы» способны дать отпор более крупному противнику.

Сегодня администрация президента США внимательно изучает оборонные возможности тайваньских вооруженных сил, чтобы определить, смогут ли последние отразить потенциальное вторжение со стороны Пекина.

В Тайбэе не все согласны с таким подходом. На фоне этого, США отказали Тайваню в поставках некоторых вооружений, среди них — вертолеты MH-60R Seahawk. Это объясняется тем, что они якобы не подходят для ведения боевых действия против КНР.