В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии

Lenta.ruиещё 1

Два корабля китайской патрульной службы зашли в территориальные воды Японии вблизи островов Сенкаку (Дяоюйдао), на которые претендует Китай. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
Фото: ReutersReuters

Корабли КНР попытались приблизиться к японским рыболовецким судам. Для обеспечения их безопасности национальная служба безопасности на море отправила патруль и призвала покинуть этот район.

Острова Сенкаку являются предметом споров между Пекином и Токио. После Второй мировой войны они находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. Китай считает, что японская сторона удерживает их незаконно.

Япония в свою очередь отмечает, что КНР начала претендовать на эту территорию в 1970 годах из-за того, что их акватория богата полезными ископаемыми. Спор обострился в 2012 году, когда правительство Японии выкупило три из пяти островов у частного владельца, подчеркнув их государственный статус.

18 апреля сообщалось, что Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. По словам генерала Ёсихидэ Ёсиды, начальника штаба Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF), расширение дополнительных оборонительных сил необходимо, чтобы послать сильный сигнал претендующим на территории противникам.

В мире,Санкции,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители