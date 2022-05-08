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1 час назад

Госдеп осудил атаку экстремистов на Синайском полуострове

ТАССиещё 1

Госдепартамент в субботу осудил атаку экстремистов на Синайском полуострове, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате этого нападения на египетских военнослужащих.

Госдеп осудил атаку экстремистов на Синайском полуострове
Фото: ReutersReuters

"США осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на Синае, направленную против египетских военных. На протяжении десятилетий США были и остаются сильным партнером Египта в борьбе с терроризмом в регионе. Мы хотим выразить наши глубокие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких в результате этого ужасного нападения", - говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

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По информации ВС Египта, в субботу группа экстремистов атаковала водонапорную станцию к востоку от Суэцкого канала. Охранявшие объект военнослужащие вступили с ними в бой и отразили нападение, в результате которого погибли офицер и 10 солдат. Еще пять человек получили ранения. Армия начала преследование боевиков, окружив их в одном из районов Синайского полуострова. Вслед за этой вылазкой, которая стала крупнейшей за последние годы, были значительно усилены меры безопасности на прилегающей к Суэцкому каналу территории.

Армия и полиция Египта несколько лет проводили кампанию против экстремистских группировок в северных районах Синая. Наиболее радикальной из них является "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшая на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и сменившая название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"). Именно эта подпольная сеть, как считают в спецслужбах, стоит за большинством террористических атак в республике после отстранения от власти летом 2013 года исламистов и их ставленника, президента Мухаммеда Мурси.

В феврале 2018 года ВС и МВД начали антитеррористическую операцию под кодовым названием "Синай-2018", которая в отличие от всех предыдущих проходила как на севере и в центральной части полуострова, так и в дельте Нила, а также в пустыне на западе страны. В ней участвовали армейские подразделения, сотрудники министерства внутренних дел, а также пограничные, военно-воздушные и военно-морские силы. За это время были уничтожены сотни боевиков, погибли десятки полицейских и военнослужащих. Между тем полностью ликвидировать террористическое подполье пока не удается.

В мире,Нед Прайс,Мухаммед Мурси,Исламское государство,Госдеп США,
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