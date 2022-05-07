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57 минут назад

В Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне

Газета.Ru

В Эстонии в городе Тарту на мемориале павшим во Второй мировой войне нарисовали свастику, передает Tartu Postimees со ссылкой на полицию города.

В Эстонии осквернили памятник павшим во Второй мировой войне
Фото: FlickrFlickr

«Мы зафиксировали происшествие и возбудили дело для установления лица или лиц, совершивших это деяние. Мы также сообщили об инциденте соответствующему чиновнику Тартуской мэрии, который организует очистку памятника», — сказали в полиции.

По их данным, свастику аэрозольной краской на монумент нанесли двое неизвестных мужчин. К 19:15 мемориал был очищен.

Ранее на литовской части Куршской косы вандалы осквернили памятник на месте захоронения советских воинов Великой Отечественной войны.

Известно, что на местном воинском кладбище были захоронены семь Героев Советского Союза — бойцы 16-й Литовской дивизии. 28 января 1945 года они переправились с материка на косу, где удерживали позицию до подхода основных сил.

В последние месяцы в странах Прибалтики регулярно происходят случаи надругательства над памятниками советским солдатам. К примеру, вандалы также осквернили памятник советским воинам в литовском городе Жасляй.

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