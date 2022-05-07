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1 час назад

Глава ЦРУ раскритиковал утечки в СМИ информации о передаче Киеву разведданных

ТАССиещё 5

Утечки в СМИ информации, касающейся обмена разведывательными данными между Вашингтоном и Киевом, являются "безответственными и опасными". Такое мнение выразил в субботу директор ЦРУ Уильям Бернс.

Глава ЦРУ прокомментировал утечки о передаче США разведданных Киеву
Фото: ReutersReuters

"Я абсолютно согласен с тем, что это безответственно, очень рискованно и опасно, когда люди слишком много говорят, будь то утечка в частной беседе или публичные разговоры о конкретных разведывательных вопросах", - сказал он на проходившем в Вашингтоне форуме, организованном британской газетой Financial Times.

"Большой ошибкой также является недооценивать значительные возможности в плане разведки самих украинцев. Это их страна. У них гораздо больше информации, чем у нас", - добавил он.

Газета The New York Times ранее со ссылкой на источники сообщила, что США тайно передают Украине информацию о происходящем на поле боя в режиме реального времени, эти сведения также включают данные о предполагаемых передвижениях российских военных. Кроме того, Вашингтон якобы сосредоточился на передаче данных о местоположении мобильных штабов российских войск. Источники газеты считают, что украинские военные использовали получаемую от США информацию при нанесении ударов по позициям ВС России. Как заявил позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные знают, что США, Великобритания и НАТО на постоянной основе передают разведданные украинским военным.

Песков: РФ известно, что Запад передает разведданные ВСУ

В пятницу телекомпания NBC сообщала, что президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с высшими должностными лицами разведки и Пентагона, в ходе которых сказал, что недавние новостные сообщения об обмене разведданными США с Украиной были контрпродуктивными.

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