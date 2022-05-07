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49 минут назад

Die Welt: немцы не хотят платить за антироссийские санкции Евросоюза

Газета.Ru

Почти половина немцев не готова жертвовать личным благосостоянием из-за санкций против России. Об этом сообщает телеканал Die Welt, в распоряжении которого оказался опрос аналитического центра Civey.

Die Welt: немцы не хотят платить за антироссийские санкции ЕС
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как показал опрос, 46% немцев не готовы платить из собственного кармана за санкции против России. По их мнению, затраты на санкции должны покрывать фирмы, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине.

64% респондентов поддержали идею ввести дополнительные налоги для компаний, «выигрывающих» из-за кризиса на Украине. 49% немцев также вынуждены ограничивать свои расходы из-за роста цен на энергоносители и еду, отмечается в опросе.

Ранее сообщалось, что более 66% компаний Японии ощутили на себе негативный эффект от событий на Украине. Среди респондентов 50,4% заявили о «сложностях приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3% ощутили «негативное влияние в связи с увеличением цен», в том числе на топливо.

В текущей ситуации 46,9% компаний собираются «переложить повышение цены на материалы и сырье на стоимость конечного продукта», а 20,4% хотят искать альтернативные варианты. Опрос проводился в период с 15 по 25 апреля среди 9061 компании.

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