Die Welt: немцы не хотят платить за антироссийские санкции ЕС

Почти половина немцев не готова жертвовать личным благосостоянием из-за санкций против России. Об этом сообщает телеканал Die Welt, в распоряжении которого оказался опрос аналитического центра Civey.

Как показал опрос, 46% немцев не готовы платить из собственного кармана за санкции против России. По их мнению, затраты на санкции должны покрывать фирмы, которые получают дополнительную прибыль из-за ситуации на Украине.

64% респондентов поддержали идею ввести дополнительные налоги для компаний, «выигрывающих» из-за кризиса на Украине. 49% немцев также вынуждены ограничивать свои расходы из-за роста цен на энергоносители и еду, отмечается в опросе.

Ранее сообщалось, что более 66% компаний Японии ощутили на себе негативный эффект от событий на Украине. Среди респондентов 50,4% заявили о «сложностях приобретения объемов необходимых материалов», а 66,3% ощутили «негативное влияние в связи с увеличением цен», в том числе на топливо.