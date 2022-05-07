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1 час назад

В Одесской области объявили комендантский час

Газета.Ru

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко заявил, что в регионе объявили комендантский час с 22:00 8 мая до 5:00 мск 10 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Одесской области объявили комендантский час
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожье решили ввести комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая, объявил секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам, 34-часовые ограничения будут контролироваться силами полиции, армии и отрядов территориальной обороны.

Как отметил секретарь запорожского горсовета, в случае появления граждан на улицах во время комендантского часа их могут принять за «диверсантов», поэтому жителям необходимо оставаться в своих домах и не мешать обеспечению безопасности в городе.

В мире,Сергей Марченко,
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