В Одесской области объявили комендантский час

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Марченко заявил, что в регионе объявили комендантский час с 22:00 8 мая до 5:00 мск 10 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Касаемо комендантского часа, он будет действовать по всей территории Одесской области с 22.00 8 мая до 5.00 (совпадает с мск) 10 мая», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Запорожье решили ввести комендантский час с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая, объявил секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам, 34-часовые ограничения будут контролироваться силами полиции, армии и отрядов территориальной обороны.