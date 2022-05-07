«Я присоединяюсь к моим соотечественникам и людям во всем мире в подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами», - сообщил Энтони Блинкен.