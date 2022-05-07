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20 минут назад

Блинкен: Россия пытается исказить историю

Илья Родин

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «пытается исказить историю в попытке оправдать» проведение спецоперации (СВО) на Украине. Об этом пишет ТАСС.

«Я присоединяюсь к моим соотечественникам и людям во всем мире в подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Европе. Вместе мы чтим общую стойкость и решимость всех солдат и гражданских, которые привели союзников к победе над нацистами», - сообщил Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что власти США скорбят «из-за безжалостного убийства десятков миллионов людей в этой захватнической войне, которую вел деспот, стремившийся поработить своих соседей».

Блинкен отметил, что его страна подтверждает «решимость работать вместе, чтобы противостоять агрессии и бесчеловечности, которые продолжают омрачать наш мир сегодня».

В НАТО сделали заявление о конфликте на Украине

По мнению политика, власти России пытаются «исказить историю в попытке оправдать» СВО на Украине. Руководитель Госдепа потребовал «говорить правду о прошлом и поддерживать всех тех, кто в настоящее время защищает свободу».

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