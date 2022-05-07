Украина заявила о выводе всех женщин, детей и стариков с "Азовстали"

С территории завода «Азовсталь» удалось вывести всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.
«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — заявила она.
30 апреля российское Минобороны сообщило о проведении совместно с Красным Крестом и ООН операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь». 1 мая в МККК подтвердили, что проводят эвакуацию людей на территорию Запорожской области.
2 мая в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили об эвакуации с территории «Азовстали» 101 человека, в том числе женщин и детей. Для эвакуации были задействованы гуманитарные коридоры, которые работали с 5 по 7 мая. Сообщалось, что в этот период российские Вооруженные силы и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят все боевые действия, подразделения будут отведены на безопасное расстояние. Военные будут обеспечивать вывод мирных граждан в любых выбранных ими направлениях, как на территорию России, так и в районы, подконтрольные Киеву.
7 мая в ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с «Азовстали».