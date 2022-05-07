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35 минут назад

Вице-премьер Украины Верещук сообщила о выводе всех женщин, детей и стариков с "Азовстали"

Газета.Ruиещё 3

С территории завода «Азовсталь» удалось вывести всех женщин, детей и пожилых людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Украины Ирину Верещук.

Украина заявила о выводе всех женщин, детей и стариков с "Азовстали"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из «Азовстали» эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена», — заявила она.

30 апреля российское Минобороны сообщило о проведении совместно с Красным Крестом и ООН операции по эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азовсталь». 1 мая в МККК подтвердили, что проводят эвакуацию людей на территорию Запорожской области.

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2 мая в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики сообщили об эвакуации с территории «Азовстали» 101 человека, в том числе женщин и детей. Для эвакуации были задействованы гуманитарные коридоры, которые работали с 5 по 7 мая. Сообщалось, что в этот период российские Вооруженные силы и формирования ДНР в одностороннем порядке прекратят все боевые действия, подразделения будут отведены на безопасное расстояние. Военные будут обеспечивать вывод мирных граждан в любых выбранных ими направлениях, как на территорию России, так и в районы, подконтрольные Киеву.

7 мая в ДНР сообщили об эвакуации еще 50 человек с «Азовстали».

В мире,Ирина Верещук,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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