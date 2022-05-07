Армянская оппозиция начала очередной митинг в Ереване

Сторонники армянской оппозиции в субботу вечером собрались на очередной митинг на площади Франции в Ереване, они призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Трансляцию протестной акции в прямом эфире ведут местные информационные порталы.

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Субботняя акция началась с концерта звезд армянской эстрады.

Ранее в субботу в центре Еревана прошло шествие, в котором приняли участие исключительно женщины. Кроме того, ряд акций состоялся в других регионах Армении.