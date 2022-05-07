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6 минут назад

Хорватия заявила о задержании своего гражданина в Мариуполе

Илья Родин

В МИД Хорватии подтвердили, что военнослужащие ВС РФ задержали в Мариуполе гражданина страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал HRT.

Хорватия заявила о задержании своего гражданина в Мариуполе
Фото: ТАССТАСС

«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтвержденной информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», - рассказали журналисты канала.

В силу «щепетильности ситуации» хорватские дипломаты совместно с киевскими властями будут работать над ее разрешением, но воздержатся от дальнейших комментариев.

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Отмечается, что ранее СМИ Хорватии неоднократно сообщали об участии наемников из республики в боевых действиях на стороне киевских властей.

В мире,Верховный суд,НАТО,
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