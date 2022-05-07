Хорватия заявила о задержании своего гражданина в Мариуполе

В МИД Хорватии подтвердили, что военнослужащие ВС РФ задержали в Мариуполе гражданина страны. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал HRT.
«МИД подтвердил, что российская армия задержала хорватского гражданина, который, по неподтвержденной информации СМИ, пытался выйти из Мариуполя вместе с несколькими другими бойцами», - рассказали журналисты канала.
В силу «щепетильности ситуации» хорватские дипломаты совместно с киевскими властями будут работать над ее разрешением, но воздержатся от дальнейших комментариев.
Отмечается, что ранее СМИ Хорватии неоднократно сообщали об участии наемников из республики в боевых действиях на стороне киевских властей.