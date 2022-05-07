У двух британцев обнаружили оспу обезьян

В Британии зафиксировали редкое инфекционное заболевание — оспу обезьян. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство по безопасности здравоохранения (UKHSA).

В UKHSA рассказали, что в одном случае речь идет о человеке, который недавно ездил в Нигерию. Его лечат в отделении респираторных инфекционных заболеваний в Лондоне.

Второй инфицированный госпитализирован в Ливерпуле. Он тоже посещал Нигерию.

«Важно подчеркнуть, что между людьми оспа обезьян легко не распространяется, и общий риск для населения очень низок», — сказал Колин Браун, директор по клиническим и новым инфекциям в UKHSA.

Оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, похожая на обычную оспу, ликвидированную в 1980 году. Хотя оспа обезьян протекает намного легче, чем оспа, и большинство инфицированных людей выздоравливают в течение нескольких недель, в редких случаях она может привести к летальному исходу.