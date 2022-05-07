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16 минут назад

В Польше захотели запретить проведение памятных мероприятий 9 мая

Lenta.ruиещё 4

Мэрия Варшавы и МИД Польши захотели запретить проведение торжественных памятных мероприятий посольством России 9 мая, в частности, акции «Бессмертный полк». Об этом польские власти сообщили в своих аккаунтах в Twitter.

В Польше захотели запретить проведение памятных мероприятий 9 мая
Фото: EPAEPA

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач написал в соцсети, что внешнеполитическое ведомство «не планировало оказывать посольству РФ поддержку и такой поддержки не окажет». По его словам, МИД передал российскому посольству «негативную позицию».

«Посольство России хочет отметить 9 Мая в Варшаве и обратилось к МИД Польши за поддержкой. Я категорически против этого. Ни одно польское государственное учреждение не должно приложить к этой инициативе руку. Более того — ее надо запретить», — выразил свою позицию мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

В свою очередь в российском посольстве рассказали РИА Новости, что заранее уведомили МИД Польши о том, что 9 мая будут проведены торжественные мероприятия.

Ранее стало известно, что в Берлине запретили приносить на акцию «Бессмертный полк» флаги и знамена, в том числе российские и украинские. Кроме того, немецкая полиция запретила все виды военной формы и ее элементы, символы V и Z и георгиевскую ленту.

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