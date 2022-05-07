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27 минут назад

Макрон пообещал сделать Францию более независимой

Илья Родин

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем первом выступлении после инаугурации дал обещание сделать все необходимое для того, чтобы страна стала «более независимой». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в субботу, 7 мая, Макрон снова вступил в должность главы государства. Церемония проходила в Елисейском дворце. На мероприятие были приглашены порядка 450 человек, в том числе экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози.

«Редко наш мир и наша страна сталкивались с таким сочетанием вызовов... Народ Франции выбрал четкий проект будущего, республиканский и европейский проект, проект независимости в дестабилизированном мире, проект научного, социального и экологического прогресса», - подчеркнул президент.

Эммануэль Макрон рассказал также, что «будет неустанно действовать, чтобы [французы смогли] стать более независимой нацией, чтобы жить лучше и выстроить наш французский и европейский ответ на вызовы нашего века».

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