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46 минут назад

Лидеры стран Запада соберутся обсуждать новые санкции против РФ

Ura.Ruиещё 1

Страны «большой семерки» (G7) обсудят возможное введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Лидеры стран Запада соберутся обсуждать новые санкции против РФ
Фото: ReutersReuters

«Лидеры стран G7 обсудят возможные новые санкции против России в связи с ее спецоперацией на Украине. Призыв даст странам возможность координировать и завершить любые новые меры. Ожидается, что к призыву присоединится президент Украины Владимир Зеленский», — пишет агентство.

В неформальное объединение семи экономически развитых государств входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия в конце февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем начала спецоперацию на Украине по денацификации и демилитаризации. Из-за этого страны Запада начали поставлять вооружение Украине и ввели санкции против РФ. Конфликт на Украине является противостоянием Запада против РФ, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, НАТО полагает, что ведет войну с Россией.

В мире,Василий Небензя,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,ООН,
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