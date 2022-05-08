Лидеры стран Запада соберутся обсуждать новые санкции против РФ

«Лидеры стран G7 обсудят возможные новые санкции против России в связи с ее спецоперацией на Украине. Призыв даст странам возможность координировать и завершить любые новые меры. Ожидается, что к призыву присоединится президент Украины Владимир Зеленский», — пишет агентство.