Афганских женщин обязали носить хиджабы

В Афганистане официально ввели обязательное ношение хиджабов для женщин. В постановлении властей сказано, что хиджаб «является обязательным и необходимым для мусульманских благородных взрослых женщин». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«В соответствии с предписаниями шариата, женщины, которые в силу возраста не являются старыми или молодыми, должны закрывать хиджабом свое лицо, оставляя глаза, когда они сталкиваются с другими людьми (находясь без родственников)», - говорится в заявлении.

Если женщина будет систематически нарушать правила ношения хиджаба в публичных местах, ее отцу или мужу может грозить лишение свободы.

Работницы госорганов также должны носить хиджаб, иначе их уволят. Отставка грозит и чиновнику, если выяснится, что его жена или дочь не соблюдает правил ношения хиджаба.

В министерстве также подчеркнули, что наиболее предпочтительна бурка - одежда в полный рост, закрывающая даже глаза, которые остаются скрытыми мелкой сеткой.