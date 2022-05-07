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8 минут назад

В Херсонской области исключили какие-либо переговоры с киевскими властями

Илья Родин

Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что исключает возможность диалога с нынешними властями Киева, так как они, по его мнению, представляют собой «террористическую организацию». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что военнослужащие РФ в ходе спецоперации взяли под свой контроль всю Херсонскую и значительную часть Запорожской области. В регионах созданы военно-гражданские администрации.

«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения», - рассказал Кирилл Стремоусов

Он подчеркнул, что с киевскими властями «говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию».

Андрей Турчак обратился к жителям Херсона фразой «Россия здесь навсегда»

Сенатор Андрей Климов сообщил ранее, что в том случае, если Херсонская область пожелает войти в состав РФ, в стране не потребуется проводить дополнительный референдум по этому вопросу.

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