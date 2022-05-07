Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что исключает возможность диалога с нынешними властями Киева, так как они, по его мнению, представляют собой «террористическую организацию». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что военнослужащие РФ в ходе спецоперации взяли под свой контроль всю Херсонскую и значительную часть Запорожской области. В регионах созданы военно-гражданские администрации.

«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения», - рассказал Кирилл Стремоусов

Он подчеркнул, что с киевскими властями «говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию».