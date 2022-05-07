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13 минут назад

Посол Украины назвал пощечиной Киеву решение Берлина о запрете украинской символики на 8 и 9 мая

Газета.Ru

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал пощечиной Киеву запрет украинской символики на праздничных мероприятиях в Берлине 8 и 9 мая.

Посол Украины заявил о «пощечине» Киеву от Берлина
Фото: unian.netunian.net

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу», — заявил Мельник в пятницу в интервью редакционной сети RND.

Позже в Twitter он обратился к мэру Берлина Франциске Гиффай и сенатору Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер с просьбой отменить данный запрет.

«Шольц не колбаса»: оскорбленные немцы ответили украинскому послу

Ранее Мельник обозвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и отказался извиняться за свои слова. В бундестаге крайне негативно восприняли высказывание украинского посла.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Бундестаг,
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