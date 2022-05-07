Страны Запада обвиняют Россию в том, что делают сами, потому что «могут говорить громче». Об этом заявил китайский политолог, научный сотрудник Китайского института Фуданьского университета в Шанхае Сонг Лучжэн.

«Запад нападает на Россию, утверждая, что она нарушила устав ООН . Тем не менее, совсем недавно Запад делал все то же, что и Россия. Лишь в одном примере поспешили признать независимость отколовшихся республик, что привело к расчленению Югославии», — написал Сонг Лучжэн в статье для издания China Daily.

«Запад может говорить громче», в отличие от РФ, отметил политолог. Он также привел в пример принятие закона о запрете русского языка на Украине. По его словам, если бы подобное произошло в Китае, то давно бы уже объявили о «культурном вымирании», но Запад не отреагировал на происходящее на Украине. Лучжэн считает, что Запад во главе с США использует Украину для борьбы с Россией.