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22 минуты назад

Китайский политолог: Запад позволяет себе все, в чем обвиняет РФ

Ura.Ru

Страны Запада обвиняют Россию в том, что делают сами, потому что «могут говорить громче». Об этом заявил китайский политолог, научный сотрудник Китайского института Фуданьского университета в Шанхае Сонг Лучжэн.

«Запад нападает на Россию, утверждая, что она нарушила устав ООН. Тем не менее, совсем недавно Запад делал все то же, что и Россия. Лишь в одном примере поспешили признать независимость отколовшихся республик, что привело к расчленению Югославии», — написал Сонг Лучжэн в статье для издания China Daily.

«Запад может говорить громче», в отличие от РФ, отметил политолог. Он также привел в пример принятие закона о запрете русского языка на Украине. По его словам, если бы подобное произошло в Китае, то давно бы уже объявили о «культурном вымирании», но Запад не отреагировал на происходящее на Украине. Лучжэн считает, что Запад во главе с США использует Украину для борьбы с Россией.

Китай раскрыл подоплеку украинского кризиса

Россия в конце февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а затем начала спецоперацию на Украине. Из-за этого страны Запада начали поставлять вооружение Украине и ввели санкции против РФ. Конфликт на Украине является противостоянием Запада против РФ, считает постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, НАТО полагает, что ведет войну с Россией.

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