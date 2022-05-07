Украину назвали фаворитом «Евровидения-2022»

Музыкальную группу Kalush Orchestra, которая представит Украину на «Евровидении-2022» в Италии, назвали фаворитом международного музыкального конкурса. Об этом сообщает The Guardian.

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Коллектив выступит на состязании с песней Stefania. Отмечается, что клип на композицию, опубликованный на YouTube, оказался одним из самых просматриваемых среди треков претендентов. На момент написания заметки официальное музыкальное видео собрало свыше 4,4 миллиона просмотров, уступая лишь записи выступления с национального отбора представителей Испании, группы Chanel, исполнявших песню SloMo (4,5 миллиона просмотров).

О том, что группа Kalush Orchestra представит Украину на «Евровидении-2022», стало известно 22 февраля. Коллектив заменил на конкурсе исполнительницу Алину Паш, самостоятельно снявшую свою кандидатуру ранее в том же месяце.