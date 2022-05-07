Италия «заморозила» суперъяхту «Шехерезада» из-за «связи с властями России»

Итальянские власти «заморозили» суперъяхту «Шехерезада», находившуюся в порту Марина-ди-Каррара на ремонте. Причиной для этого послужила мнимая связь владельца яхты с российскими властями. Об этом пишет РБК.

Фото: sgmbg.ru sgmbg.ru

Отмечается, что указание об аресте судна в связи с санкциями последовало от министра экономики и финансов Италии Даниэле Франко.

«Судно, плавающее под флагом Каймановых островов и пришвартованное в Марина-ди-Каррара, уже давно находилось под пристальным вниманием властей», говорится в сообщении ведомства.

Издание напомнило, что яхта спущена на воду в 2019 году, ее длина составляет 140 метров, а ширина - 24. Стоимость построенного на немецкой верфи Lurssen судна достигает по разным данным $700 млн. «Шехерезада» входит в топ-10 самых крупных яхт в мире.