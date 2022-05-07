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47 минут назад

ТСВ: в Приднестровье недалеко от границы с Украиной произошли взрывы

RT на русскомиещё 2

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике около села Воронко Рыбницкого района, расположенного рядом с украинской границей, вчера вечером произошло несколько взрывов. Об этом сообщил местный телеканал ТСВ Приднестровье.

Несколько взрывов прогремели в Приднестровье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что также в районе происшествия были замечены дроны.

В сообщении говорится, что, по имеющейся информации, никто не пострадал.

«Украина решила сыграть на опережение» В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?

Ранее в Приднестровье предотвратили вторую попытку диверсии в телерадиоцентре «Маяк».

По информации МВД ПМР, беспилотник со взрывчаткой в посёлке Маяк был запущен с украинской стороны.

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