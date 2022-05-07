Несколько взрывов прогремели в Приднестровье

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике около села Воронко Рыбницкого района, расположенного рядом с украинской границей, вчера вечером произошло несколько взрывов. Об этом сообщил местный телеканал ТСВ Приднестровье.
Отмечается, что также в районе происшествия были замечены дроны.
В сообщении говорится, что, по имеющейся информации, никто не пострадал.
«Украина решила сыграть на опережение» В Приднестровье вновь звучат выстрелы и взрывы. Кому выгодно обострение конфликта?
Ранее в Приднестровье предотвратили вторую попытку диверсии в телерадиоцентре «Маяк».
По информации МВД ПМР, беспилотник со взрывчаткой в посёлке Маяк был запущен с украинской стороны.