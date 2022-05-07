Байден потребовал прекратить утечки о работе разведки

Президент США Джо Байден потребовал прекратить утечки о разведывательной помощи Украине. Об этом сообщает NBC News.

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В ходе общения высшими должностными лицами разведки и обороны США американский лидер назвал «контрпродуктивными» появившиеся в СМИ сообщения об обмене разведданными США с Украиной. Также от отметил, что такие новости «отвлекают от нашей цели».

5 мая стало известно, что Вашингтон передал Киеву разведывательные данные, которые привели к гибели российских военных. Такую информацию опубликовала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц. Там утверждают, что США передают Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.