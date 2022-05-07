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1 час назад

В Евросоюзе предложили лишить Сербию финансовой помощи за поддержку России

Lenta.ruиещё 3

Поддержка России со стороны Сербии не соответствует курсу Европейского союза (ЕС), поэтому стоит пересмотреть целесообразность финансовой помощи стране как кандидату на вступление в ЕС. С таким предложением выступил депутат Европейского парламента от Бельгии Йохан Ван Овертвельдт, передает RT.

Сербию могут наказать из-за ее позиции по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свете наблюдений, содержащихся в отчетах о прогрессе в вопросе вступления, отчета ЕСА и политики Сербии в отношении Российской Федерации, считает ли Европейская комиссия по-прежнему приемлемым оказание Республике Сербия содействия на этапе подготовки к вступлению в ЕС?» —сказал Овертвельдт, обращаясь к Еврокомиссии.

По его словам, Сербия с 2014 по 2020 годы получила от Евросоюза 1,5 миллиарда евро и 122 миллиона евро 15 декабря 2021 года. При этом страна пока не достигла достаточного прогресса по решению проблем коррупции и сосредоточенности власти, что может лишить ее шанса на вступление в ЕС.

Вучич раскрыл позицию по вступлению Сербии в НАТО

Сербия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2012 году. 4 мая президент страны Александр Вучич заявил, что Белград продолжит твердо стоять на пути в объединение. «Нет никаких сомнений в том, что выбор Сербии — быть на европейском пути, и Сербия будет твердо привержена этому пути», — заявил он.

При этом в интервью Financial Times он подчеркнул, что Сербия не будет ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям Запада против России несмотря на призывы со стороны ЕС.

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