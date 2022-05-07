В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
31 минуту назад

США обвинили Россию в применении химоружия

Ura.Ruиещё 6

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия использовала в Сирии химическое оружие. Об этом она сказала в интервью американскому телеканалу PBS.

США обвинили Россию в применении химоружия
Фото: ТАССТАСС

«Они (Россия, прим. URA.RU) обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд.

Она считает, что в США должны серьезно воспринимать угрозу со стороны России. Постпред пригрозила РФ привлечением к ответственности. Томас-Гринфилд также заявила, что Москва якобы угрожала использованием ядерного оружия.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что США готовятся использовать химическое или тактическое ядерное оружие, чтобы потом обвинить в этом Россию. Такой план стал реакцией на успехи российской армии в ходе спецоперации РФ на Украине, говорили в министерстве. США таким способом хотят исключить Россию из Совбеза ООН, считают в Минобороны РФ. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Путин отмечал, что целями стали помощь Донбассу, а также демилитаризация и денацификация Украины.

В мире,Владимир Путин,Минобороны России,Совбез ООН,ООН,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители