США обвинили Россию в применении химоружия

«Они (Россия, прим. URA.RU) обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сказала Томас-Гринфилд.