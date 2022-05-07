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56 минут назад

Трамп: нынешняя администрация США не знает как общаться с Путиным

Газета.Ruиещё 3

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп раскритиковал администрацию за неверный диалог с Путиным
Фото: ReutersReuters

"Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По мнению Трампа, нынешние власти "не знают ничего о психологии" и о том, как стабилизировать текущую ситуацию. Ранее Трамп заявил, что руководство РФ якобы проявляет "неуважение" к лидерству его страны из-за риторики касательно ядерного оружия. Бывший глава Белого дома, когда выступал перед сторонниками на митинге в Небраске, подчеркнул, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Политика,Дональд Трамп,Владимир Путин,Администрация США,
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