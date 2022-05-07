Трамп раскритиковал администрацию за неверный диалог с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.
"Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
По мнению Трампа, нынешние власти "не знают ничего о психологии" и о том, как стабилизировать текущую ситуацию. Ранее Трамп заявил, что руководство РФ якобы проявляет "неуважение" к лидерству его страны из-за риторики касательно ядерного оружия. Бывший глава Белого дома, когда выступал перед сторонниками на митинге в Небраске, подчеркнул, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.