Трамп раскритиковал администрацию за неверный диалог с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующая американская администрация не имеет понятия о том, как правильно взаимодействовать с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

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"Они не знают как вести дела с Владимиром Путиным. Они просто говорят неправильные вещи в неправильное время", — сказал он, выступая на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.

По мнению Трампа, нынешние власти "не знают ничего о психологии" и о том, как стабилизировать текущую ситуацию. Ранее Трамп заявил, что руководство РФ якобы проявляет "неуважение" к лидерству его страны из-за риторики касательно ядерного оружия. Бывший глава Белого дома, когда выступал перед сторонниками на митинге в Небраске, подчеркнул, что в бытность президентом отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил США.