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56 минут назад

Французская пресса представила ООН свидетельства преступлений «азовцев» в Мариуполе

Вечерняя Москва

Независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 6 мая, привела показания очевидцев преступлений членов неонацистского полка «Азов».

Западные СМИ представили свидетельства преступлений «азовцев» в Мариуполе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Один из жителей восточноукраинских городов рассказал, как радикалы занимают жилые дома и бьют там прикладами людей. По информации другого собеседника представительницы французской прессы, в Мариуполе националисты не позволяют мирному населению передвигаться по городу.

Другая жительница освобожденного российской армией портового города рассказала, что о гуманитарных коридорах она никогда ничего не слышала, а украинские военные и националисты ставят военную технику во дворах многоквартирных домов, тем самым вызывая огонь на жилые кварталы, пишет РИА Новости.

Накануне глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о неудавшемся контрнаступлении украинских националистов в одном из городов Луганской Народной Республики. По данным, опубликованным на его канале в Telegram, украинские власти отправляют на передовую пенсионеров и стариков.

В мире,Рамзан Кадыров,Совбез ООН,ООН,
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