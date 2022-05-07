Западные СМИ представили свидетельства преступлений «азовцев» в Мариуполе

Независимая журналистка из Франции Анн-Лоре Бонель на неформальном заседании Совета Безопасности ООН в пятницу, 6 мая, привела показания очевидцев преступлений членов неонацистского полка «Азов».

Один из жителей восточноукраинских городов рассказал, как радикалы занимают жилые дома и бьют там прикладами людей. По информации другого собеседника представительницы французской прессы, в Мариуполе националисты не позволяют мирному населению передвигаться по городу.

Другая жительница освобожденного российской армией портового города рассказала, что о гуманитарных коридорах она никогда ничего не слышала, а украинские военные и националисты ставят военную технику во дворах многоквартирных домов, тем самым вызывая огонь на жилые кварталы, пишет РИА Новости.