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36 минут назад

Власти Кубы: число жертв взрыва в Гаване достигло 18 человек

Газета.Ru

Правительство Кубы заявило, что число погибших в результате взрыва в отеле "Саратога" в центре Гаваны возросло до 18. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Кубы: число жертв взрыва в Гаване достигло 18 человек
Фото: ReutersReuters

"По предварительным данным, известно о 18 погибших, в том числе беременная женщина и ребенок", — говорится в заявлении правительства Кубы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с кубинским народом в связи с несчастным случаем в Гаване и пожелал выздоровления пострадавшим. В отеле "Саратога", расположенном в кубинской столице, случился сильный взрыв. В результате взрыва гостиница частично разрушена, повреждены рядом находившиеся автомобили. Точная причина инцидента пока неизвестна.

Генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе, информация о россиянах, которые могли пострадать при взрыве в гаванском отеле в консульство России в настоящее время не поступала. По ее словам, российская дипмиссия следит за развитием ситуации. "Саратога" расположена напротив гаванского Капитолия, в котором до 1959 года заседал парламент Кубы.

В мире,Николас Мадуро,
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