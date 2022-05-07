Власти Кубы: число жертв взрыва в Гаване достигло 18 человек

Правительство Кубы заявило, что число погибших в результате взрыва в отеле "Саратога" в центре Гаваны возросло до 18. Об этом сообщает ТАСС.

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"По предварительным данным, известно о 18 погибших, в том числе беременная женщина и ребенок", — говорится в заявлении правительства Кубы.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил солидарность с кубинским народом в связи с несчастным случаем в Гаване и пожелал выздоровления пострадавшим. В отеле "Саратога", расположенном в кубинской столице, случился сильный взрыв. В результате взрыва гостиница частично разрушена, повреждены рядом находившиеся автомобили. Точная причина инцидента пока неизвестна.