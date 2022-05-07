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43 минуты назад

Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Газета.Ru

Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Об этом сообщает РИА "Новости".

Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter
Фото: ReutersReuters

"Исправленный иск отклонен", — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.

В публикации отмечается, что помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.

Ранее Трамп заявил, что он не будет возвращаться в социальную сеть Twitter, несмотря на шанс того, что ему может быть возвращен доступ после покупки социальной сети миллиардером Илоном Маском. До этого стало известно, что сотрудники администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена опасаются, что на фоне покупки Илоном Маском социальной сети Twitter, экс-президент США Дональд Трамп может вернуться в Twitter.

В мире,Илон Маск,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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