Суд в США отклонил иск Трампа к Twitter

Суд в американском штате Калифорнии отклонил иск бывшего президента США Дональда Трампа к компании Twitter с требованием восстановить его аккаунты в социальной сети и возместить ущерб от их блокировки. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Исправленный иск отклонен", — говорится в постановлении федерального суда по северному округу Калифорнии.

В публикации отмечается, что помимо восстановления аккаунта, Трамп вместе с несколькими примкнувшими к нему истцами добивался признания неконституционным иммунитета Twitter от юридического преследования за публикуемый пользователями контент и попытки его цензурирования.