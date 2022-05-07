В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

В Брюсселе открылась выставка московского Музея Победы

Вечерняя Москва

В минувшую пятницу, 6 мая, в столице БельгииБрюсселе — открылась выставка московского Музея Победы. Планшеты экспозиции были представлены на внешних стендах Русского дома, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

В Брюсселе открылась выставка московского Музея Победы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

— Международный выставочный проект «Второй фронт» освещает малоизвестные страницы истории Второй мировой войны, связанные с вкладом западных союзников в достижение общей Победы над нацизмом. Оцифрованные материалы иллюстрируют сотрудничество СССР с союзными странами — от дипломатических соглашений и экономического партнерства до военно-стратегического планирования и совместных боевых действий Западного и Восточного фронтов в Европе, — подчеркнули в столичном музее.

В первых разделах экспозиции продемонстрированы основные этапы создания антигитлеровской коалиции и обеспечения поставок по ленд-лизу. В коллекции музея представлены снимки уникальных предметов из архива семьи адмирала Харламова, который сыграл одну из решающих ролей в организации арктических конвоев по ленд-лизу в СССР.

Значительная часть выставки российского музея в бельгийской столице посвящена легендарной встрече советских и американских солдат на реке Эльбе в Германии и празднованию общей победы союзных войск во Второй мировой войне. Экспозиция будет доступна для бельгийских зрителей до 23 мая.

Также в пятницу, 6 мая, Главархив Москвы и ВДНХ пригласили горожан на уличную фотовыставку «Когда музы не молчали», посвященную искусству во времена Великой Отечественной войны.

В мире,Новости Москвы,ВДНХ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители