В Брюсселе открылась выставка московского Музея Победы

В минувшую пятницу, 6 мая, в столице Бельгии — Брюсселе — открылась выставка московского Музея Победы. Планшеты экспозиции были представлены на внешних стендах Русского дома, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе культурного учреждения.

— Международный выставочный проект «Второй фронт» освещает малоизвестные страницы истории Второй мировой войны, связанные с вкладом западных союзников в достижение общей Победы над нацизмом. Оцифрованные материалы иллюстрируют сотрудничество СССР с союзными странами — от дипломатических соглашений и экономического партнерства до военно-стратегического планирования и совместных боевых действий Западного и Восточного фронтов в Европе, — подчеркнули в столичном музее.

В первых разделах экспозиции продемонстрированы основные этапы создания антигитлеровской коалиции и обеспечения поставок по ленд-лизу. В коллекции музея представлены снимки уникальных предметов из архива семьи адмирала Харламова, который сыграл одну из решающих ролей в организации арктических конвоев по ленд-лизу в СССР.

Значительная часть выставки российского музея в бельгийской столице посвящена легендарной встрече советских и американских солдат на реке Эльбе в Германии и празднованию общей победы союзных войск во Второй мировой войне. Экспозиция будет доступна для бельгийских зрителей до 23 мая.