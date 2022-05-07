Глава ВОЗ приехал на Украину

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения ( ВОЗ ) Тедрос Гебрейесус приехал на Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он также добавил, что в ходе рабочего визита встретится с украинскими сотрудниками ВОЗ. До этого Гебрейесус побывал в медицинском центре, принимающем беженцев с Украины в Польше.