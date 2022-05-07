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1 час назад

Глава ВОЗ приехал на Украину

Lenta.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус приехал на Украину. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Глава ВОЗ приехал на Украину
Фото: ReutersReuters

«Я хочу оценить, как ВОЗ может увеличить нашу поддержку», — написал глава ВОЗ.

Он также добавил, что в ходе рабочего визита встретится с украинскими сотрудниками ВОЗ. До этого Гебрейесус побывал в медицинском центре, принимающем беженцев с Украины в Польше.

Ранее стало известно, что ВОЗ рассмотрит резолюцию о прекращении работы офиса Европейского регионального бюро в Москве.

В мире,ВОЗ,
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