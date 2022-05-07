Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

По его словам, в него в том числе войдут артиллерийские боеприпасы, радиолокационные станции (РЛС) и другое оборудование. Байден также рассказал о том, что после последнего объявления средства, которые администрация США может использовать для отправки помощи Украине в сфере безопасности, почти исчерпаны. Он призвал Конгресс предоставить запрошенное Белым домом финансирование для усиления позиций Украины.