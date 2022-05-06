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2 часа назад

Кофта Зеленского ушла на благотворительных торгах в Лондоне за $110 тыс.

ТАСС

Кофта президента Украины Владимира Зеленского ушла с молотка в Лондоне за 90 тыс. фунтов ($110 тыс.). Как сообщает в пятницу газета "Дейли телеграф", предмет одежды был реализован 5 мая во время благотворительных торгов, прошедших и организованных аукционным домом Sotheby's.

На благотворительных торгах в Лондоне продали кофту Зеленского
Фото: ReutersReuters

Перед началом продаж к собравшимся обратился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший потенциальных покупателей активнее делать ставки. Начальная стоимость лота составляла 50 тыс. фунтов ($61 тыс.).

Помимо этого, на аукцион был выставлен керамический петух, подаренный Джонсону во время визита в Киев в начале апреля, а также экскурсия по украинской столице в сопровождении мэра Киева Виталия Кличко. Привлеченные средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи Украине. Общая выручка от торгов не называется.

В мире,Общество,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Виталий Кличко,
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