На благотворительных торгах в Лондоне продали кофту Зеленского

Кофта президента Украины Владимира Зеленского ушла с молотка в Лондоне за 90 тыс. фунтов ($110 тыс.). Как сообщает в пятницу газета "Дейли телеграф", предмет одежды был реализован 5 мая во время благотворительных торгов, прошедших и организованных аукционным домом Sotheby's.

Помимо этого, на аукцион был выставлен керамический петух, подаренный Джонсону во время визита в Киев в начале апреля, а также экскурсия по украинской столице в сопровождении мэра Киева Виталия Кличко. Привлеченные средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи Украине. Общая выручка от торгов не называется.