Украинские банки уходят из Херсонской области

Украинские банки сворачивают работу в Херсонской области, перешедшей под контроль российских вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА «Новости».
«Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией», - сказал Стремоусов.
В ближайшие месяцы регион полностью перейдет на расчеты в рублях, в российской валюте будут выплачиваться в том числе пенсии и социальные пособия.
Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о скором начале работы в регионе российского Международного расчетного банка.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. 4 мая Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ, принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион и выступающие как экстремистские организации».