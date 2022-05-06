Украинские банки уходят из Херсонской области

«Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией», - сказал Стремоусов.

В ближайшие месяцы регион полностью перейдет на расчеты в рублях, в российской валюте будут выплачиваться в том числе пенсии и социальные пособия.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. 4 мая Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ, принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион и выступающие как экстремистские организации».