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15 минут назад

Украинские банки уходят из Херсонской области

Вероника Полынина

Украинские банки сворачивают работу в Херсонской области, перешедшей под контроль российских вооруженных сил. Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА «Новости».

Украинские банки уходят из Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинские банки пока остаются, но они тоже уже потихоньку сворачивают свою деятельность. Поэтому будем выстраивать работу банков, которые напрямую связаны с Российской Федерацией», - сказал Стремоусов.

В ближайшие месяцы регион полностью перейдет на расчеты в рублях, в российской валюте будут выплачиваться в том числе пенсии и социальные пособия.

Турчак обратился к главе Херсона фразой «Россия здесь навсегда»

Ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявлял о скором начале работы в регионе российского Международного расчетного банка.

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. 4 мая Кирилл Стремоусов заявил, что в ближайшее время в области запретят Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ, принадлежат признанной экстремистской и запрещенной в РФ компании Meta) и «другие группы, дискредитирующие даже своими названиями регион и выступающие как экстремистские организации».

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