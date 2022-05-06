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1 час назад

Жители Херсонской области получат право на российское гражданство

ТАСС

Граждане, проживающие на территории Херсонской области, будут иметь право получения российского гражданства. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24", со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Жители Херсонской области получат право на российское гражданство
Фото: ТАССТАСС

"Мы будем максимально интегрироваться в состав Российской Федерации. Все граждане на территории Херсонской области будут иметь право получения российского гражданства, российских паспортов", - цитирует телеканал Стремоусова.

21 февраля президент России Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. В настоящее время часть территорий уже находится под контролем РФ, в том числе Херсонская область, там постепенно восстанавливается мирная жизнь.

В мире,Владимир Путин,
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