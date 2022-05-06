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1 час назад

Российские сотовые операторы появятся в Херсоне

ТАСС

Операторы сотовой связи России готовы зайти в Херсонскую область для налаживания связи. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Херсон и Запорожье 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым 24" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

В Херсоне появятся российские сотовые операторы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас ведутся переговоры и в ближайшее время сотовые операторы России также готовы заходить в Херсон и Херсонскую область. Чтобы полноценно налаживать связь", - цитирует телеканал Стремоусова.

Ранее сообщалось, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.

В мире,Олег Крючков,
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