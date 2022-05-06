В Херсоне появятся российские сотовые операторы

Операторы сотовой связи России готовы зайти в Херсонскую область для налаживания связи. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Херсон и Запорожье 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым 24" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.