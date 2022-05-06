В Херсоне появятся российские сотовые операторы

Операторы сотовой связи России готовы зайти в Херсонскую область для налаживания связи. Об этом в пятницу сообщил телеканал "Херсон и Запорожье 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым 24" со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.
"Сейчас ведутся переговоры и в ближайшее время сотовые операторы России также готовы заходить в Херсон и Херсонскую область. Чтобы полноценно налаживать связь", - цитирует телеканал Стремоусова.
Ранее сообщалось, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.