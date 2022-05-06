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36 минут назад

СМИ: Маршала Конева лишат статуса почетного жителя Праги

Вероника Полынина

Мэрия Праги лишит маршала Советского Союза Ивана Конева статуса почетного жителя чешской столицы. Соответствующее предложение готовит мэр города Зденек Гржиб, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mladá fronta Dnes.

Маршала Конева лишат статуса почетного жителя Праги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в понедельник, 9 мая, Гржиб представит предложение о лишении Конева статуса почетного гражданина членам магистрата. Затем инициативу должен одобрить высший орган муниципального самоуправления - городской совет Праги.

С 1944 года маршал Конев командовал Первым Украинским фронтом Красной армии, которая освободила Чехословакию от фашизма. В благодарность Конев был избран почетным гражданином Праги.

В Чехии снесли памятник маршалу Коневу

В честь 20-й годовщины освобождения Чехословакии жители Праги вручили Коневу символические ключи от города.

В 1980 году на пражской площади Интербригад был установлен памятник советскому маршалу, в 2020 году монумент был демонтирован и перенесен в депозитарий. Кроме того, обсуждается возможность переименования улицы, носящей имя маршала Конева.

В мире,Иван Конев,
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