Маршала Конева лишат статуса почетного жителя Праги

По информации издания, в понедельник, 9 мая, Гржиб представит предложение о лишении Конева статуса почетного гражданина членам магистрата. Затем инициативу должен одобрить высший орган муниципального самоуправления - городской совет Праги.

С 1944 года маршал Конев командовал Первым Украинским фронтом Красной армии, которая освободила Чехословакию от фашизма. В благодарность Конев был избран почетным гражданином Праги.

В 1980 году на пражской площади Интербригад был установлен памятник советскому маршалу, в 2020 году монумент был демонтирован и перенесен в депозитарий. Кроме того, обсуждается возможность переименования улицы, носящей имя маршала Конева.