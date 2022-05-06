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37 минут назад

Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение

Газета.Ru

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой уведомлении правительства.

Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Чрезвычайное положение объявляется с 00.00 7 мая по местному времени. В сообщении говорится, что решение принято в интересах общественной безопасности.

Данный шаг был предпринят после протестов по всему острову с требованием отставки президента и всего правительства из-за тяжелого экономического кризиса в стране.

1 апреля президент Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение. Оно было объявлено всего через день после массовой акции протеста у президентской резиденции в Мирихане, вызвавшей серию демонстраций по всей стране, когда люди вышли на улицы против правительства. Однако позже президент отменил указ об объявлении чрезвычайного положения в Шри-Ланке с полуночи 5 апреля.

12 апреля власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешним обязательствам.

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