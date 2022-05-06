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45 минут назад

СБ ООН принял заявление председателя по Украине впервые с начала конфликта

ТАССиещё 5

Совет Безопасности ООН в пятницу на заседании принял заявление председателя по ситуации на Украине впервые после начала специальной операции. Председателем СБ ООН в мае являются США.

Совбез ООН принял заявление по Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Совет Безопасности выражает глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности на Украине", - говорится в тексте.

СБ ООН в принятом заявлении председателя Украине выразил поддержку усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по урегулированию украинского кризиса.

"Совет Безопасности выражает решительную поддержку усилиям генерального секретаря по поиску мирного решения", - говорится в тексте.

Гутерриш приветствует первое совместное заявление Совета Безопасности по Украине и продолжит прикладывать все силы для спасения жизней и мирного урегулирования ситуации.

"Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и продолжу предпринимать усилия по спасению жизней, уменьшению страданий и поиску пути для достижения мира", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом главы всемирной организации.

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