Совбез ООН принял заявление по Украине

"Сегодня впервые Совет Безопасности единым голосом высказался за мир на Украине. Как я часто говорил, мир должен объединиться для того, чтобы заставить замолчать орудия и поддержать ценности Устава ООН. Я приветствую эту поддержку и продолжу предпринимать усилия по спасению жизней, уменьшению страданий и поиску пути для достижения мира", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу офисом главы всемирной организации.