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51 минуту назад

Псаки заявила, что США не причастны к гибели крейсера "Москва"

ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома также уточнила, что США не предоставляли Украине конкретные координаты судна

Вашингтон оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»
Фото: ТАССТАСС

Соединенные Штаты непричастны к гибели российского крейсера "Москва" и не передавали Украине конкретную разведывательную информацию о корабле. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Кремле оценили сообщения об инциденте с кораблем РФ в Черном море

На брифинге для журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Огайо, ее попросили прокомментировать сообщения в прессе о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера.

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что эти сообщения содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты "Москвы". Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении Украины сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае", - утверждала Псаки.

Ранее в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера "Москва".

В Минобороны РФ сообщали, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль затонул при буксировке в пункт назначения. В результате происшествия погиб один моряк, 27 пропали без вести.

Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ в 1982 г. В начале 1990-х годов корабль мог попасть под списание, но вернулся в строй в 1999 году В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море.

В мире,Джон Кирби,Минобороны России,Администрация США,Пентагон,
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