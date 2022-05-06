Вашингтон оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»

"Прежде всего, позвольте мне сказать, что эти сообщения содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты "Москвы". Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении Украины сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае", - утверждала Псаки.