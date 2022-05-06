Вашингтон оценил заявления о передаче Киеву данных по крейсеру «Москва»

Пресс-секретарь Белого дома также уточнила, что США не предоставляли Украине конкретные координаты судна
Соединенные Штаты непричастны к гибели российского крейсера "Москва" и не передавали Украине конкретную разведывательную информацию о корабле. Об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
На брифинге для журналистов на борту президентского самолета, направляющегося в штат Огайо, ее попросили прокомментировать сообщения в прессе о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера.
"Прежде всего, позвольте мне сказать, что эти сообщения содержат неточную информацию. Мы не предоставляли Украине конкретные координаты "Москвы". Мы не были вовлечены в решение Украины по нанесению удара по кораблю или проведению операции. У нас не было никакой предварительной информации о намерении Украины сделать корабль мишенью. Украина обладает собственным разведывательным потенциалом для поиска и отслеживания российских кораблей, как это было в данном случае", - утверждала Псаки.
Ранее в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера "Москва".
В Минобороны РФ сообщали, что 14 апреля из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль затонул при буксировке в пункт назначения. В результате происшествия погиб один моряк, 27 пропали без вести.
Крейсер "Москва" вошел в состав ВМФ в 1982 г. В начале 1990-х годов корабль мог попасть под списание, но вернулся в строй в 1999 году В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море.