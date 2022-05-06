Совбез ООН проведет незапланированное заседание по Украине

Совет безопасности ООН соберется в пятницу на незапланированное заседание по Украине, сообщает ТАСС.
Заседание начнется в 22.00 по московскому времени.
Никаких деталей встречи и вопросов, запланированных к обсуждению, ООН не анонсирует.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Совбез ООН, включая Россию, якобы примет заявление, в котором будет выражена «глубокая обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине». Совбез в тексте документа поддержит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного решения конфликта и напомнит странам-членам ООН, что они взяли на себя обязательство разрешать международные споры мирными средствами. По информации источников агентства, текст заявления подготовлен дипломатами из Норвегии и Мексики.