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20 минут назад

Совбез ООН проведет незапланированное заседание по Украине

Вероника Полынина

Совет безопасности ООН соберется в пятницу на незапланированное заседание по Украине, сообщает ТАСС.

Совбез ООН проведет незапланированное заседание по Украине
Фото: ReutersReuters

Заседание начнется в 22.00 по московскому времени.

Никаких деталей встречи и вопросов, запланированных к обсуждению, ООН не анонсирует.

Гутерриш не считает, что взрывы в Киеве были связаны с его визитом

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Совбез ООН, включая Россию, якобы примет заявление, в котором будет выражена «глубокая обеспокоенность по поводу поддержания мира и безопасности на Украине». Совбез в тексте документа поддержит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по поиску мирного решения конфликта и напомнит странам-членам ООН, что они взяли на себя обязательство разрешать международные споры мирными средствами. По информации источников агентства, текст заявления подготовлен дипломатами из Норвегии и Мексики.

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