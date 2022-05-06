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13 минут назад

Байден подпишет закон о ленд-лизе 9 мая

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден подпишет закон о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Стала известна дата подписания Байденом закона о ленд-лизе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине"», - сказала Псаки на брифинге.

28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.

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Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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