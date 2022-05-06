Стала известна дата подписания Байденом закона о ленд-лизе

«В понедельник президент подпишет "Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине"», - сказала Псаки на брифинге.

28 апреля Палата представителей США проголосовала за принятие программы ленд-лиза для Украины, позже ее принял Сенат. Аналогичная программа действовала во время Второй Мировой войны и позволяла США поставлять союзникам боеприпасы, продовольствие и лекарства.

Закон позволит поставлять Украине оружие безвозмездно - при условии, что за него заплатят позже. Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.