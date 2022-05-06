СМИ: в ближайшие дни Байден утвердит новый пакет помощи Украине

Президент США Джо Байден в ближайшее время утвердит новый пакет военной помощи Украине на сумму порядка $100 млн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Как ожидается, президент США Джо Байден утвердит в ближайшие дни пакет оружейной помощи Украине на сумму минимум $100 млн», — сказали агентству источники.
Уточняется, что в пакет помощи, вероятно, будут входить боеприпасы для гаубиц.
5 мая официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что у Вашингтона есть неисчерпаемые возможности по доставке оружия и оборонной помощи Украине.