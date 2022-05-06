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5 минут назад

Рекордное количество британцев захотело уехать из страны из-за роста цен

Газета.Ru

Рекордное количество жителей Великобритании намерено уехать из страны из-за роста цен, пишет Daily Mail.

Британцы массово покидают страну из-за роста цен
Фото: ReutersReuters

По информации газеты, в апреле число британцев, сделавших в Google запрос «переехать за границу», увеличилось на 1000%. Наибольшим спросом у граждан пользуются Америка, Канада и Австралия.

«Исследование специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса показало, что число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670 процентов», — сказано в статье.

Как пишет издание, ежегодно из Соединенного Королевства мигрируют свыше 400 тыс. человек, 20 тыс. из них предпочитают переехать на постоянное жительство в США. Теперь этот показатель вырос из-за высоких темпов инфляции.

Ранее в апреле Daily Mail сообщало, что в Британии продукты в среднем подорожали почти на треть (30%) из-за постоянного роста цен на топливо. По данным газеты, в частности, фрукты и овощи подорожали на 30%, растительное масло повысилось в цене на 70%. Основная причина заключается в росте цен на топливо: из-за него нарушились поставки сельскохозяйственных продуктов из Испании. Поэтому дефицит этих товаров отражается на ценах в британских магазинах, указало издание.

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