Пекин обвинил Вашингтон в попытке «перенести пожар войны» в Азию

США после кризиса на Украине предпринимают попытки «открыть второй фронт и перенести пожар войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

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«Также появляются высказывания о том, что при противодействии России США нельзя забывать о Китае, им необходимо одновременно вести борьбу и выиграть на двух театрах военных действий – в Европе и АТР. Они пытаются открыть второй фронт и перенести пожар войны в АТР», – сказал он, выступая на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме, передает ТАСС.

По его словам, в поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран. «США продвигают так называемую стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, говорят о том, что в случае невозможности изменить строй в Китае необходимо перестроить стратегическую среду вдоль его границ», – добавил дипломат.

Лэ Юйчэн подчеркнул, что в последнее время США непрерывно играют мускулами у Китая на пороге, пытаются сколотить всякого рода антикитайские клики, даже пытаются раздуть шумиху вокруг проблемы Тайваня и прощупать красную линию. «Не является ли это азиатско-тихоокеанской версией расширения НАТО на Восток? Если так будет продолжаться, то это в итоге может ввергнуть АТР в огненную яму», – указал замглавы МИД Китая.

«Планы скопировать кризис на Украине в АТР не увенчаются успехом», – резюмировал он.

Ранее китайские СМИ сообщили, что НАТО, являясь инструментом США, пытается дестабилизировать Азиатско-Тихоокеанский регион.