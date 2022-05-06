Китай раскрыл подоплеку украинского кризиса

Некоторые страны используют украинский кризис для ослабления России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, передает РИА «Новости».
Лэ Юйчэн отметил, что КНР прикладывает усилия для урегулирования ситуации на Украине, тогда как некоторые крупные страны мира открыто заявляют о необходимости использовать конфликт для ослабления России.
«Они заботятся не о мирных переговорах, не о жизни и безопасности украинского народа, а о том, чтобы сделать Украину расходным материалом и пушечным мясом для ослабления России, использовать жизни украинцев для удовлетворения своих великодержавных амбиций и достижения своих геостратегических целей», - сказал замглавы китайского МИД в ходе онлайн-мероприятия, организованного Народным университетом Китая и Институтом «Чунъян».
По его словам, ряд стран осуждают нежелание Китая присоединяться к антироссийским санкциям и даже угрожают ввести коллективные санкции против КНР. Несмотря на это, Пекин уже неоднократно заявлял, что реализует независимую и мирную внешнюю политику и самостоятельно определяет свою позицию, не гонится за тенденциями и не следует за толпой.
Накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал США инициатором и крупнейшей движущей силой украинского кризиса. Он призвал Вашингтон обдумать свою ответственность в развитии ситуации на Украине и сотрудничать с мировым сообществом для скорейшего урегулирования конфликта.