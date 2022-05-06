Китай раскрыл подоплеку украинского кризиса

Некоторые страны используют украинский кризис для ослабления России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, передает РИА «Новости».

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Лэ Юйчэн отметил, что КНР прикладывает усилия для урегулирования ситуации на Украине, тогда как некоторые крупные страны мира открыто заявляют о необходимости использовать конфликт для ослабления России.

«Они заботятся не о мирных переговорах, не о жизни и безопасности украинского народа, а о том, чтобы сделать Украину расходным материалом и пушечным мясом для ослабления России, использовать жизни украинцев для удовлетворения своих великодержавных амбиций и достижения своих геостратегических целей», - сказал замглавы китайского МИД в ходе онлайн-мероприятия, организованного Народным университетом Китая и Институтом «Чунъян».

По его словам, ряд стран осуждают нежелание Китая присоединяться к антироссийским санкциям и даже угрожают ввести коллективные санкции против КНР. Несмотря на это, Пекин уже неоднократно заявлял, что реализует независимую и мирную внешнюю политику и самостоятельно определяет свою позицию, не гонится за тенденциями и не следует за толпой.