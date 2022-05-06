В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
33 минуты назад

Пока вы не уснули: приговор для Софии Сапеги и что скрывают в себе мешки кофе Nespresso

Елена Прошина

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Россиянку Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам тюрьмы

Гродненский областной суд приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам лишения свободы по делу о разжигание социальной вражды и розни и публикации информации о частной жизни силовиков и журналистов. Об этом пишет РИА Новости.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

Читать новость полностью

В МИД РФ сделали заявление о применении ядерного оружия на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие во время специальной операции на Украине. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

Читать новость полностью

Крупный пожар на рынке во Владикавказе сняли на видео

На рынке во Владикавказе произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала «Подъем», опубликовавшего снятые очевидцами кадры, речь идет о торговом заведении «Викалина».

«Огнем охвачены три ангара, черный дым заполнил город. Пока информации о пострадавших и ущербе нет», – уточняет канал.

Читать новость полностью

Киркоров извинился перед россиянами

Поп-певец Филипп Киркоров объяснился по поводу своего выступления с поваленным православным крестом. Как сообщает Teleprogramma.pro, он извинился перед всеми, кого мог случайно обидеть своим выступление с песней «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце.

Киркоров отметил, что «не мог предположить», что кого-то выступление заденет и тем более, не планировал сознательно кого-то оскорбить.

Читать новость полностью

«В состоянии стагнации»: в МИД оценили переговоры России и Украины

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», - сказал Зайцев.

Читать новость полностью

Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России

Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", - говорится в сообщении.

Читать новость полностью

Блогер Некоглай записал видео после смертельной аварии в Москве

youtube

Попавший в аварию в Москве блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видео с места происшествия. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что молодой человек сильно шокирован случившимся. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу.

Читать новость полностью

ДНР и ЛНР назначили послов в России

ДНР 6 мая назначила своим послом в России Ольгу Макееву. Об этом сообщается в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил послом в РФ Родиона Мирошника. Указ Пасечника опубликован на сайте Луганского информационного центра.

Читать новость полностью

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Мадриде

арр

Шесть человек пострадали при взрыве жилого дома в Мадриде. Инцидент произошел в районе Саламанка испанской столицы. Видео с места происшествия публикует российский новостной Telegram-канал «Говорит Москва».

На опубликованных кадрах видно сильное задымление, однако открытого огня не наблюдается. Слышны звуки сирен.

Читать новость полностью

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе из Бразилии

газета.ru

В мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию кантона Фрибург.

Читать новость полностью

В мире,София Сапега,Родион Мирошник,Леонид Пасечник,Николай Лебедев,Ольга Макеева,Алексей Зайцев,Филипп Киркоров,МИД России,Google,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители