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Россиянку Сапегу приговорили в Белоруссии к шести годам тюрьмы

Гродненский областной суд приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам лишения свободы по делу о разжигание социальной вражды и розни и публикации информации о частной жизни силовиков и журналистов. Об этом пишет РИА Новости.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В МИД РФ сделали заявление о применении ядерного оружия на Украине

Россия не намерена применять ядерное оружие во время специальной операции на Украине. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.

Крупный пожар на рынке во Владикавказе сняли на видео

На рынке во Владикавказе произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала «Подъем», опубликовавшего снятые очевидцами кадры, речь идет о торговом заведении «Викалина».

«Огнем охвачены три ангара, черный дым заполнил город. Пока информации о пострадавших и ущербе нет», – уточняет канал.

Киркоров извинился перед россиянами

Поп-певец Филипп Киркоров объяснился по поводу своего выступления с поваленным православным крестом. Как сообщает Teleprogramma.pro, он извинился перед всеми, кого мог случайно обидеть своим выступление с песней «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце.

Киркоров отметил, что «не мог предположить», что кого-то выступление заденет и тем более, не планировал сознательно кого-то оскорбить.

«В состоянии стагнации»: в МИД оценили переговоры России и Украины

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», - сказал Зайцев.

Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России

Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", - говорится в сообщении.

Блогер Некоглай записал видео после смертельной аварии в Москве

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Попавший в аварию в Москве блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видео с места происшествия. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.

На кадрах видно, что молодой человек сильно шокирован случившимся. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу.

ДНР и ЛНР назначили послов в России

ДНР 6 мая назначила своим послом в России Ольгу Макееву. Об этом сообщается в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.

Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил послом в РФ Родиона Мирошника. Указ Пасечника опубликован на сайте Луганского информационного центра.

Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Мадриде

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Шесть человек пострадали при взрыве жилого дома в Мадриде. Инцидент произошел в районе Саламанка испанской столицы. Видео с места происшествия публикует российский новостной Telegram-канал «Говорит Москва».

На опубликованных кадрах видно сильное задымление, однако открытого огня не наблюдается. Слышны звуки сирен.

На заводе Nespresso в Швейцарии нашли полтонны кокаина в мешках для кофе из Бразилии

газета.ru