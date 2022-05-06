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Гродненский областной суд приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам лишения свободы по делу о разжигание социальной вражды и розни и публикации информации о частной жизни силовиков и журналистов. Об этом пишет РИА Новости.
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.
Россия не намерена применять ядерное оружие во время специальной операции на Украине. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, пишет ТАСС.
На рынке во Владикавказе произошел крупный пожар. По данным Telegram-канала «Подъем», опубликовавшего снятые очевидцами кадры, речь идет о торговом заведении «Викалина».
«Огнем охвачены три ангара, черный дым заполнил город. Пока информации о пострадавших и ущербе нет», – уточняет канал.
Поп-певец Филипп Киркоров объяснился по поводу своего выступления с поваленным православным крестом. Как сообщает Teleprogramma.pro, он извинился перед всеми, кого мог случайно обидеть своим выступление с песней «Мария Магдалена» в Кремлевском дворце.
Киркоров отметил, что «не мог предположить», что кого-то выступление заденет и тем более, не планировал сознательно кого-то оскорбить.
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о стагнации мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.
«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», - сказал Зайцев.
Американская компания Google заблокировала скачивание и обновление платных приложений в онлайн-магазине Google Play в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.
"В соответствии с нашей работой по выполнению санкций, Google Play блокирует скачивание и обновление платных приложений в России с 5 мая", - говорится в сообщении.
Попавший в аварию в Москве блогер Некоглай (Николай Лебедев) записал видео с места происшествия. Соответствующая запись появилась в его Telegram-канале.
На кадрах видно, что молодой человек сильно шокирован случившимся. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу.
ДНР 6 мая назначила своим послом в России Ольгу Макееву. Об этом сообщается в указе, подписанном главой ДНР Денисом Пушилиным.
Глава ЛНР Леонид Пасечник назначил послом в РФ Родиона Мирошника. Указ Пасечника опубликован на сайте Луганского информационного центра.
Шесть человек пострадали при взрыве жилого дома в Мадриде. Инцидент произошел в районе Саламанка испанской столицы. Видео с места происшествия публикует российский новостной Telegram-канал «Говорит Москва».
На опубликованных кадрах видно сильное задымление, однако открытого огня не наблюдается. Слышны звуки сирен.
В мешках для кофе на фабрике Nespresso в швейцарской коммуне Ромонт правоохранители обнаружили 500 килограмм кокаина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на полицию кантона Фрибург.