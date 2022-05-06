Сотрудникам компании в Индии разрешили спать на рабочем месте

Руководство компании в Индии разрешило своим сотрудникам спать на рабочем месте, пишет The Indian Express. Правда, наслаждаться сном можно не больше 30 минут.

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В компании Wakefit Solution запустили инициативу, направленную на заботу о благополучии своих сотрудников. Теперь работникам фирмы можно спать после обеда, но не больше 30 минут. Начальство приняло такое решение, сославшись на научное исследование.

Согласно данным, послеобеденный сон повышает продуктивность человека примерно на 33 процента и предотвращает выгорание. Впрочем, если сами сотрудники рады такому нововведению, то мнение пользователей соцсетей разделились.

Одни комментаторы посчитали, что сон на рабочем месте разрушает дисциплину, другие же, наоборот, теперь мечтают о таком бонусе в своих компаниях.