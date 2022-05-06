Евросоюз не смог согласовать новые антироссийские санкции

Страны Евросоюза не согласовали шестой пакет антироссийских санкций, дискуссия продолжается. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает РИА «Новости».

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По его словам, цель санкций – нанести максимальный урон Кремлю и минимизировать последствия санкционных мер для Евросоюза и других стран мира.

«Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», - заявил Мамер.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в контексте шестого пакета санкций обсуждается поэтапный отказ от российской нефти, отключение от межбанковской платежной системы SWIFT еще ряда российских банков и прекращение вещания в ЕС трех российских государственных телеканалов.

Согласно данным дипломатических источников и европейских СМИ, ЕК предложила странам ЕС отказаться от импорта сырой российской нефти через полгода, от импорта нефтепродуктов - в 2023 году. Среди стран, выступающих против ограничений на импорт российских энергоносителей, - Венгрия.